“Dit is een funky project”

Hasselt - Vier jaar na haar expo in het Modemuseum wil Axelle Red haar stad Hasselt opnieuw in de kijker zetten: ze wordt ambassadrice van Quartier Bleu, het woon- en winkelkwartier in aanbouw aan de Kanaalkom, waar de eerste inwoners begin 2019 hun intrek zullen nemen. “Misschien zal ik giftige reacties krijgen op dit initiatief”, zegt de in Ukkel wonende Hasseltse, “maar ik volg mijn hart. Sterker: ik zal straks eigenaar zijn van een Quartier Bleu-appartement, en ben dus van plan vaker naar Hasselt te komen.”

Quartier Bleu, het had de titel kunnen zijn van een song van Axelle Red, maar dat is het niet. In deze kolommen vertelt Axelle Red in primeur dat ze ambassadrice wordt van het project. “Ik wilde iets ...