Sint-Truiden weert rubberkorrels van kunstgrasvelden

Sint-Truiden -

De stad Sint-Truiden gaat de rubberkorrels op haar eigen kunstgrasvelden zo snel mogelijk verwijderen. “We nemen het zekere voor het onzekere”, zegt schepen Carl Nijssens die zowel voor Sport als Volksgezondheid bevoegd is. Verschillende berichten in de media over mogelijk kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat en vragen van ongeruste ouders, lagen aan de basis van deze beslissing. Sint-Truiden vervult een pioniersrol en zal haar kennis delen met alle steden en gemeenten die hetzelfde willen doen.