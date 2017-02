Soufiane Bouchikhi wordt vrijdag aan schouder geopereerd

Soufiane Bouchikhi wordt vrijdag geopereerd aan zijn gehavende linkerschouder. Dat heeft hij donderdag bevestigd op zijn Instagram-account. De onfortuinlijke Bouchikhi, de leider in de CrossCup veldlopen, liep zondag een ontwrichte linkerschouder op bij een valpartij in de aankomstzone van de CrossCup-manche in Rotselaar.