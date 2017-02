Peer / Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Ham / Bocholt -

Het gonst van de fusiegeruchten in onze provincie. Na Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek; en Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt zijn er nu ook toenaderingspogingen en verkennende gesprekken tussen Peer, Hechtel-Eksel en Bocholt in het noorden van de provincie, en Leopoldsburg en Ham in het noord-westen.