Gitte Vandenberk loopt voor eigen publiek in LCC-manche in Lommel

Zondag valtl in Lommel het doek over het Limburgs Crosscriterium editie 2016-2017. Bij de seniors mannen is er voor de eindzege nog een spannend duel tussen Steven Heemskerk en Yenthe Monnens in de maak. Gitte Vanden Berk wil voor eigen publiek haar geslaagd veldloopseizoen nog wat extra glans geven.

Een week nadat ze op de provinciale kampioenschappen in het zog van eerstejaarskadet Lore Camps de Limburgse titel bij de tweedejaars veroverde, finishte Gitte Vandenberk vorige zondag op de Vlaamse kampioenschappen aan de Plas in Rotselaar als twaalfde. Daarmee werd de 14-jarige atlete uit Lommel vijfde Vlaamse in haar leeftijdscategorie. “De concurrentie was er sterker en het ging er ook wel sneller dan een week eerder in Lanaken aan toe”, blikt Gitte Vandenberk nog eens terug.

Eerder op het seizoen liet ze onder meer een tweede plaats in Bree optekenen en presteerde ze vooral in Antwerpse veldlopen prima.

“Ik ben mijn beste winterseizoen ooit aan het beleven.”

Tot vorig jaar liep de trainingspoulain van Ivo Claes eerder onopvallend mee, het podium was ver weg. “Ik train nu harder en doe een training per week meer”, geeft ze het verschil met voorgaande jaren aan. Als leerlinge sport aan het Provil kent ze het parcours in Lommel als haar broekzak. Ze krijgt dan ook een ideale gelegenheid om haar goede veldloopseizoen nog eens extra in de verf te zetten.

Uitkijken is het zondag in Lommel ook naar het voor de eindzege beslissende duel tussen Steven Heemskerk en Yenthe Monnens, de twee smaakmakers bij de seniors. Monnens gaat met tien punten boni als leider de slotmanche in.