“Ik zal Kivola Riemst nooit vergeten”

Kivola Riemst (tweede landelijke vrouwen) verliest binnenkort zijn eerste spelverdeelster Anna Gardumi. De Italiaanse uit Trento verdedigt over enkele weken haar doctoraat aan de unief van Maastricht en keert naar haar vaderland terug. Nele Nivelle helpt Kivola uit de nood.

Anna Gardumi (29) was voor haar komst naar Kivola actief bij Trentino in de Serie B1-B2. Ze is ook fan van Simon Van de Voorde bij Trentino in de Serie A1. Gardumi verdwijnt nu van het toneel. De Italiaanse studeerde fysica in Trento en biologische fysica in Parijs, daarna kreeg ze een beurs van de unief van Maastricht voor haar doctoraat.

“Ik verdedig volgende maand mijn thesis in het domein van de cognitieve neurologische wetenschappen. Ik werk aan de laatste details. Ik heb nog niet beslist of ik kies voor een academische loopbaan of het bedrijfsleven, maar ik keer terug naar mijn geboorteland.”

Nele Nivelle (27) zal het roer overnemen tot het einde van het seizoen. “Ik doe dit voor de ploeg, hoewel ik druk bezet ben”, lach Nivelle, die gespecialiseerd is in kiné voor baby’s en kinderen. “Een taak mijn totale inzet vraagt. Hanne Coenegrachts wilde Kivola eerst depanneren tot het einde van het seizoen, maar zij verwacht haar tweede kindje. Ik wil zeker een inspanning leveren om het seizoen af te ronden.”

Plaats maken

Anna Gardumi zal zeker nog op koffieklets komen bij Kivola en Nele Nivelle. “De club stays always on my mind, om nooit te vergeten, ik zal die vijf seizoenen koesteren. Riemst ontdekte me bij het Maastrichtse uniefteam. Ik maakte de promotie mee van de Liga B naar de Liga A. De tegenvaller nadien heb ik ook verteerd: Kivola hield het helaas niet vol op het hoogste niveau, maar nam een positieve herstart in landelijke.”

“Ik heb van Anna veel geleerd”, lacht Nivelle. “Ik ben geen spelverdeelster van opleiding, ik stond altijd in de aanval. Of ik na dit seizoen nog doorga? Dat is koffiedik kijken. Gelukkig is mijn vriend Steven Tomsin (verdediger bij voetbalclub Riemst in provinciale, nvdr) heel sportief. Hij doet het ook uitstekend als scheidsrechter. Misschien moet ik hem meer volgen. Ik maak graag plaats voor enkele Riemstse tieners die snel zullen doorbreken.”