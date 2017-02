“Neutraal terrein is een voordeel”

Nog twee dagen tot de finale van de Beker van België waar heel Hubo Limburg United en basketbalminnend Limburg naar uitkijkt. De terugkeer van Hans Vanwijn tegen Luik is een opsteker voor de Limbugers. De aanvoerder van United speelde omwille van blessures amper een derde van de wedstrijden.

“Ik heb nog wel wat last, maar het was toch belangrijk om in Luik te spelen om wedstrijdritme op te doen. We hebben vorig jaar wel de halve finales van de play-offs bereikt, maar in de bekerfinale gaat het over één wedstrijd. Ik denk dat we een goede kans hebben om te winnen. Dat we als club nog maar drie jaar bestaan, maakt het toch bijzonder”, aldus Vanwijn, die woensdag zijn 22e verjaardag vierde.

Is Oostende een ploeg die jullie ligt?

“Het is goed dat de match op neutraal terrein wordt gespeeld. Het thuisvoordeel was in het verleden in de onderlinge duels vaak bepalend. Thuis wonnen we geregeld, maar aan de kust kregen we af en toe een pandoering. In Vorst Nationaal gaan andere factoren een rol spelen, maar in één match denk ik dat we vijftig procent kans hebben om te winnen.”

Vormt Katic het grootste gevaar?

“Absoluut. Het is een heel sterke center. Daar hebben we soms wel moeite mee. Anderzijds biedt dat ook kansen. Als we snel spelen kan hij niet volgen en komt hij te laat om ons defensief af te stoppen.”

Wat is het strafste: de halve finales van de play-offs van vorig seizoen of nu de bekerfinale?

“Goh, dat is een moeilijke (denkt heel diep na). Om die finale van zondag te halen, hebben we toch wel een moeilijk parcours moeten afleggen. De weg van Oostende liep via Leuven en Brussels, terwijl wij toch voorbij Charleroi en Aalstar moesten. Om in de play-offs te geraken, moet je een heel seizoen goed spelen en in de kwartfinales schakelden we Antwerp Giants uit. Maar de bekerfinale bereiken, is toch heel straf.”

Je komt uit een wielrennersfamilie. Je neef Tim Wellens heeft al heel wat grote koersen gewonnen. Met welke koers zou je de bekerfinale tegen Oostende vergelijken?

“Het moet alleszins een eendagswedstrijd zijn. Als je dan naar de Belgische koersen kijkt, zou ik het toch vergelijken met de Ronde van Vlaanderen.”