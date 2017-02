Sint-Truiden maakt parkeren makkelijker met rijsimulator

Sint-Truiden -

Truienaren en niet-inwoners gaan via de rijsimulator van Universiteit Hasselt testen of ze makkelijk de parkings in de stad vinden, of de P-bordjes goed staan en hoe de routes naar toekomstige parkeergarages moeten uitgestippeld worden. Sint-Truiden wordt de eerste Limburgse stad die daarvoor een rijsimulator inschakelt. “Door het zoekverkeer naar parking uit te schakelen, krijg je opnieuw rust in de binnenstad”, zegt burgemeester Veerle Heeren.