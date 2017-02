Genk geeft winst in slotfase uit handen

KRC Genk heeft zijn heenwedstrijd niet kunnen winnen. Op bezoek bij de Roemeense landskampioen Astra Giurgiu speelden de Limburgers 2-2 gelijk. Castagne en Trossard zorgden twee keer voor de voorsprong, maar in de slotfase liet Genk zich een tweede maal verrassen.

In het verre Roemenië hadden de Limburgers tijd nodig om op te warmen. Het eerste kwartier nam de ploeg van trainer Albert Stuivenberg een afwachtende houding aan en wachtte het Astra op de eigen helft. Het balbezit was bijgevolg voor de Roemeense landskampioen, maar doelman Mathew Ryan bedreigen was niet aan de orde. De Australiër kwam wel goed weg na een misverstand met verdediger Omar Colley.

Na verloop van tijd voetbalde Genk zich in de wedstrijd en namen de bezoekers het commando over. Dat leidde halfweg de eerste helft tot een voorsprong, al legde de thuisdefensie verrassend weinig in de weg. De hak van Trossard was eigenlijk een verloren bal, maar de Roemenen maakten er alsnog een kans voor Genk. Castagne bedankte en legde de bal simpel in het lege doel.

Het initiatief bleef bij de Limburgers na de openingsgoal, een ingestudeerd nummer op een vrije trap leidde bijna tot de 0-2. Pozuelo lifte de bal over de muur in de loop van Trossard. Die probeerde doelman Lung te verschalken, maar kreeg de bal er niet voorbij. Genk leek met de voorsprong de rust in te gaan, maar daar slaagde het niet in. Teixeira speelde knap Constantin Budescu vrij en de Roemeense spits knalde de bal verschroeiend hard voorbij een kansloze Ryan: 1-1

Genk moest herbeginnen na de rust, maar het was Astra dat het eerste gevaar na de rust liet optekenen. Ionita liep op rechts de flank af, via Budescu belandde de bal bij Teixeira. Die besloot echter vanuit een uitstekende schietpositie over het doel van Ryan. Niet veel later was het Ionita die een grote kans de nek omwrong. Genk kwam twee keer goed weg, waarna de partij wat verwaterde.

Met het einde in zicht herpakte Genk zich en één goede aanval volstond. Samatta heroverde de bal en dan ging plots snel. Hij speelde de diep lopende Schrijvers aan, die knap in één tijd klaar legde voor Trossard. De jongeling plaatste het leer perfect in de verste hoek: 1-2. Genk op weg naar de zege, maar opnieuw liep het fout. Eerst redde Ryan zijn ploeg nog, maar Takayuki Seto verlengde niet veel later een voorzet van invaller Florea met het hoofd tegen de touwen. Met een gelijkspel keer Genk ontgoocheld terug naar België.