“Communiefeest is stilaan minihuwelijk”

Maasmechelen / Bree -

Wat als de communicant een kleine amazone is, die dol is op prinsessen en pony’s? Dan komt Assepoester langs in haar koets, op het grote ponyfeest. Of liever Alice in Wonderland of FC De Kampioenen als thema? Met een communieplanner kan je het zo gek niet bedenken, of het wordt geregeld. “Sommige feesten zijn over the top: een communicant met een feest voor 180 gasten”, zegt Nadine Winten van Feriatus in Maasmechelen. “Soms lijkt een communiefeest wel een minihuwelijk”, vertelt Sophie Ickmans (35) van Art of Events in Bree. “Voor een kind mag het al eens wat meer kosten. In ruil krijgen ze een herinnering voor het leven.”