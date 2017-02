“Mijn moeder wilde geen theatrale dood toch hebben we tijdens haar afscheidsplechtigheid een applaus gegeven”

Hasselt -

Ze was libertijns en libertair, een vrijdenker in hart en nieren. Maar bovenal was Ann Peustjens een actrice die in het Limburg van de jaren vijftig, zestig en zeventig hoge ogen gooide met sterke vrouwenrollen. “Blijspelen vond ze maar niets”, zegt haar zoon Eric Peustjens. “Voor moeder moest een rol liefst dramatisch of sarcastisch zijn. Dan was ze op haar best.”