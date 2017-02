Dit wordt het nieuwe loon van Max Verstappen

Max Verstappen gaat komend seizoen een stuk meer verdienen. Tenminste als we het in salarissen van sporters gespecialiseerde Total Sportek mogen geloven.

Volgens de website gaat Verstappen komend seizoen 3 miljoen dollar (2.8 miljoen euro) verdienen. Het Duitse Formel1.de meldt echter dat Verstappen niet 2.8 miljoen, maar ruim 6.6 miljoen euro gaat opstrijken. Vorig jaar lag zijn salaris een stuk lager: 750.000 euro. Toen begon Verstappen het seizoen bij Toro Rosso.

Grootverdieners

Met dat salaris komt Verstappen overigens niet in de buurt van de grootverdieners. Teamgenoot Daniel Ricciardo verdient ruim het dubbele. De Duitser Sebastian Vettel strijkt het meeste salaris op: 47 miljoen euro.

Zakcentje

Medelijden hoeven we echter niet te hebben met Verstappen. Hij heeft namelijk ook nog een aantal grote persoonlijke sponsorovereenkomsten met Exact en Jumbo. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, is niet duidelijk. Daarnaast heeft hij nog een eigen merchandiselijn waarmee hij een leuk zakcentje bijverdient.