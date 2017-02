Na Publipart-schandaal: CEVI: “portefeuille wordt defensief belegd”

Gent - De vzw Cevi, de moedermaatschappij van een gelijknamige werkmaatschappij waar 70 Oost- en West-Vlaamse gemeentebesturen, OCMW’s en ook de twee provincies IT-diensten bij aankopen, belegt haar portefeuille van 12 miljoen euro defensief, met aandacht voor sociaal en duurzaam investeren. Dat zegt voorzitter Alexander Vercamer (CD&V), ook eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.

De 12 miljoen euro die Cevi beheert, is historisch kapitaal. Het gaat onder meer over opbrengsten door de intrede van het (toenmalige) Gemeentekrediet (51 pct) eind jaren negentig, aangevuld met dividenden uit een belang van 24,5 pct in Adinfo, een holding boven de werkmaatschappij NV Cevi, die de uiteindelijk IT-diensten levert. “Aangezien het om publieke middelen gaat, beheren we dat met een defensief profiel, met aandacht voor sociaal en duurzaam beleggen”, zegt Vercamer. “Dividenden worden aan de reserves toegevoegd voor toekomstige initiatieven, maar jaarlijks vloeit ook één miljoen euro terug naar de leden in de vorm van ristorno’s bij de aankoop van hard- en software.” Verder wordt jaarlijks ook gemiddeld 300.000 euro besteed aan ‘strategische projecten’ (zoals bijvoorbeeld geografische informatiesystemen). Er zijn ook middelen vrijgemaakt voor een participatie in Jobpunt Vlaanderen en Cevi werkt ook mee aan Vlaanderen Radicaal Digitaal.

Vercamer erkent dat vzw Cevi over een vrij grote raad van bestuur beschikt, maar merkt op dat die volgens de regelgeving nog uitgebreider kon. Omdat clusters van gemeenten (ingedeeld in inwonerscategorieën) één vertegenwoordiger aanduiden, zijn er niet 70 maar 39 leden in de raad van bestuur. Die wordt gemiddeld vier keer per jaar bijeengeroepen en leden krijgen een zitpenning van 198,41 euro per bijgewoonde vergadering. Vercamer zegt voorts dat Steven Vromman, die in De Tijd uithaalt naar het ‘halfuurtje vergaderen voor 400 euro’, volgens zijn informatie op een Algemene Vergadering aanwezig was. De 70 leden krijgen daarvoor geen zitpenning, maar wel een lunch ter waarde van 50 tot 60 euro aangeboden. “Die vergaderingen hebben een formele agenda, klassiek gaat het om de jaarrekening en het budget of een wijziging in de samenstelling van bestuurders, maar er wordt ook altijd een topic behandeld, omdat we als vzw, in overleg met de VVSG, ook diensten willen verlenen en een brugfunctie willen vervullen naar gemeenten met een zogenaamde lage ‘ICT-maturiteit’.”

(belga)