Don Bosco Genk wint Top Team bedrijfsspel

Boxbergheide

Genk - Dinsdag 14 februari namen de klassen 5KA, 6KA, 7KA en 6SVZ deel aan Top Team. Dit is een ondernemersspel voor scholen dat plaatsvindt in de UCLL in Diepenbeek. In een financiële businesscase voor duurzaamheid wegen de leerlingen kosten en baten af en berekenen ze de terugverdientijd. Duurzaamheid fungeert als directe drijfveer voor tastbare en berekenbare ondernemingswinsten. Het project en het spel leggen de klemtoon op ‘leren leren’ en ‘zelfgestuurd leren’.

Voor Don Bosco Genk namen vijf teams deel aan het ondernemersspel. Een van deze teams blonk al vanaf de eerste ronde uit met schitterende resultaten. Ze wonnen met €24 000 winst hun eerste ronde. Vervolgens wonnen zij ook de tweede ronde met een winst van €113 000,00. Het was dit schooljaar nog niet voorgevallen dat een team drie rondes won. En ja hoor, ook de derde ronde won het team van Don Bosco Genk met een winst van €180 000.

Voor hun overwinning kregen de leerlingen elk een bioscoopticket van de UCLL. Het winnende team was een mix tussen de leerlingen van 6 en 7KA.

Een welgemeende proficiat voor Robin (6KA), Moreno (6KA), Christof (7KA), Souweyla (7KA), Giacomo (7KA) en Ozan (7KA).