De website die het de regering Trump nog wel eens erg moeilijk zou kunnen maken

De regering Trump heeft zoals bekend een nogal moeizame relatie met de pers. Gizmodo Media Group heeft het gehad met braaf wachten tot de regering informatie vrijgeeft en stuurt medewerkers van Trump er nu met gerichte Facebookadvertenties op aan om gevoelige informatie anoniem te lekken naar hun journalisten.

“Werk je voor de overheid? Heb je iets fout gezien? Je kan het ons vertrouwelijk vertellen.” Zo luidt de advertentie van Gizmodo Media Group om medewerkers van Trump te overtuigen om gevoelige informatie te lekken naar de pers.

Zoals deze week nog bleek in de crisis rond het ontslag van veiligheidsadviseur Mike Flynn is dat meer dan ooit aangewezen. Donderdag nog tweette president Trump, na de heisa over de telefoontjes tussen Flynn en de Russische ambassadeur tijdens de campagne, dat het echte schandaal was dat geheime informatie gelekt wordt.

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

“Als er iets is dat we weten, is het dat er veel dingen zijn waarvan Donald Trump niet wil dat mensen het te weten komen”, zo luidt het op de website TellOnTrump. “Als je deze pagina bereikt hebt, heb je misschien informatie over het gedrag van Donald Trump of zijn regering waarvan je wil dat die andere mensen bereikt. Hier zie je hoe je ons daarover kan vertellen.”

De website linkt door naar een beveiligd portaal waarin geïnteresseerde medewerkers stap voor stap wordt uitgelegd hoe ze te werk moeten gaan om de informatie te lekken op een zo veilig (en anoniem) mogelijke wijze.

John Cook, hoofd onderzoeksjournalistiek bij Gizmodo wil met het project vooral tonen dat Trump-medewerkers die iets te horen krijgen of die iets zien wat niet helemaal koosjer is, niet alleen staan. “Wij willen er voor hen zijn.”