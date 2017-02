VIDEO. Overleef de alcoholvrije maand met Godfather-mocktail 'Nogroni'

Februari is de maand van Tournée Minérale. De Hasseltse cocktailmakers van 'Sipsnsoda' veranderen hun webshop voor de gelegenheid in 'The Mocktailstore'. Zij steunen het initiatief en helpen die alcoholvrije maand alvast mee overbruggen. Sipsnsoda presenteert acht recepten voor een alcoholvrije, maar daarom niet minder smakelijke 'mocktail'. Nummer 5: de Nogroni.

De Nogroni stamt af van de Godfathers van de klassieke 'Negroni'-cocktails. Het was een uitdaging om de bitterheid van Campari en de fruitigheid van Vermouth te evenaren, maar het is gelukt: "a mocktail star is born." Zo maak je hem eenvoudigweg zelf:



Ingredienten

1 flesje (10cl) crodino

5 cl bloedsinaassap

3cl roze pompelmoessap

150g ijsblokjes

Garnituur

Zest van appelsien

Gedroogde appelsienschijf

Barmaterialen

Barlepel

Dunschiller

Jigger

Werkwijze

Vul het glas met 10 ijsblokjes

Giet de ingredienten in het glas en roer ze goed door elkaar

Schil een zest van applesien en spray de oliën over de cocktail

Wist-je-datje

Voor een cocktailparty heb je nooit te veel ijs. Het is de basis voor goede cocktails. Je koopt hem best, dan zijn ze van de beste kwaliteit. Voorzie zeker 10 a 20 kg en kies voor mooie dikke blokken van minimum 20 g.



