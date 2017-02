Vrouw kan vluchten uit handen agressieve vriend door hem te bijten

Bree - Een 31-jarige man uit Bree riskeert een celstraf van een jaar met uitstel onder voorwaarden voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Tijdens een ruzie kon de vrouw op blote voeten vluchten nadat haar vriend klappen uitdeelde.

Op 28 februari 2016 liepen de gemoederen hoog op ten huize van de Breeënaar. Er ontstond een zware ruzie met zijn vriendin waardoor de stoppen van de man doorsloegen. “Het slachtoffer werd bij de haren getrokken, van de trap gesleurd en gestampt”, aldus de procureur. “De vrouw heeft zich kunnen losrukken door haar vriend te bijten. Ze is gevlucht en naar het politiekantoor gelopen. Daar kwam ze binnen met gescheurde kleren en zonder schoenen. Als ze over haar hoofd wreef, had ze plukken haar vast die meneer had uitgetrokken.” De vrouw zou eerder ook al slachtoffer geweest zijn van de agressieve uitspattingen van haar ex. “Toen hield ze er een gebroken neus aan over”, vertelt de procureur

Worsteling

De man deed de feiten af als ‘een ruzietje’ en ‘een worsteling’. “Zij sloeg mij en ik wilde haar in bedwang houden”, klonk het. Volgens het openbaar ministerie minimaliseert de man de feiten aangezien het slachtoffer veertien dagen werkonbekwaam was. Het OM vraagt een celstraf van een jaar met probatie-uitstel. “Hij moet zich laten behandelen voor zijn agressieproblematiek.”

Vonnis op 16 maart.