Onthaalmoeder die baby door elkaar schudde, gaat in beroep

Meeuwen-Gruitrode - Een 31-jarige onthaalmoeder uit Meeuwen-Gruitrode gaat in beroep tegen het vonnis dat uitgesproken werd op 6 oktober 2016. De vrouw kreeg voor de correctionele rechtbank in Tongeren een celstraf van acht maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan een 6 maanden oude baby. Deskundigen spreken over het shaken-baby-syndroom maar zelf houdt ze vol dat het om een spijtig ongeval gaat. Donderdag zou besproken worden welke schadevergoedingen de ouders van het kindje krijgen, maar de behandeling werd met een jaar uitgesteld.

Op 2 juni 2014 werd het zes maanden oude meisje vanuit de kinderopvang naar het ziekenhuis overgebracht met een hersenbloeding. Volgens de onthaalmoeder ging het om een spijtig ongeval. “Mijn tweejarig zoontje liet zich tijdens het spelen op het tentje vallen waarin de baby lag te slapen. Ik ben er meteen naartoe gelopen maar ik zag dat het kind buiten bewustzijn was. Haar oogjes draaiden weg.” Omdat ze naar eigen zeggen zelf in shock was en de hulpdiensten niet kon bereiken, liep ze naar haar buurman. “Hij heeft dan de ziekenwagen gebeld”, verklaarde ze aan de rechter. Het kind verbleef acht dagen in het ziekenhuis. Ook de advocaat van beklaagde, meester Jan Swennen, bleef haar onschuld staande houden tijdens de zitting in september. “Niemand heeft haar ooit op een leugen kunnen betrappen. Haar verklaringen zijn altijd hetzelfde gebleven en ze heeft na het ongeval meteen zelf hulp gezocht. Dat doe je niet als je in fout bent. Ze heeft gehandeld zoals elke zorgzame onthaalmoeder zou handelen.”

Shaken-baby-syndroom

De procureur sprak echter over een niet plausibele uitleg voor de verwondingen die het kind opliep. “Wat er wel gebeurd is, weten we niet want we waren er niet bij. Maar uit het deskundigenverslag blijkt dat het verhaal van beklaagde niet overeenkomt met de ernst van de verwondingen. De enige mogelijke verklaring is het shaken baby syndroom, waarbij een kind door elkaar geschud wordt.” De vrouw werd veroordeeld tot 8 maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro.

Donderdag zouden de burgerlijke belangen worden behandeld. Daarbij wordt gepleit over de schadevergoedingen die de ouders zouden kunnen krijgen. De advocaat van de onthaalmoeder vroeg om de zaak uit te stellen omdat zij beroep hebben aangetekend tegen het vonnis. Als de vrouw ook in beroep schuldig wordt bevonden, zal de zaak rond de schade-eisen binnen een jaar behandeld worden.