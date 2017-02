Flop ‘The Loft’ slaat krater in nettowinst van Telenet

Het telecombedrijf Telenet heeft vorig jaar een bruto bedrijfsresultaat geboekt van 1,12 miljard euro, een stijging met 18 procent. Door de flop met de Amerikaanse versie van The Loft werd een gat geslagen van 31 miljoen in de nettowinst.

Traditioneel bestaat er bij Telenet een groot verschil tussen de zogenoemde ebitda, de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, en de eigenlijke nettowinst. Dat heeft te maken met de hoge afschrijvings- en rentelasten van de groep. Zoals bekend sleept de telecomgroep een schuldenlast van 4,7 miljard euro achter zich aan.

In 2016 was dat nog meer dan anders het geval. Netto bleef er nog 41,6 miljoen winst over, een daling met driekwart ten opzicht van 2015. De nettowinst werd negatief beïnvloed door extra kosten van 45,7 miljoen op de schuldherfinanciering die Telenet in november afsloot. Bovendien was er nog een afboeking van 31 miljoen euro een zogenoemde ‘geassocieerde deelneming’. Daarmee wordt De Vijver Media bedoeld. Vorig jaar bleek al dat de flop van de Amerikaanse versie van de Vlaamse succesfilm The Loft een put hat geslagen in de cijfers van De Vijver Media.

Telenet boekte vorig jaar een omzet van 2,43 miljard euro. Topman John Porter is tevreden over de cijfers. Porter verwijst daarbij vooral naar de stijging van de opbrengst uit kabelabonnementen. Het aantal Wigo-gezinsabonnementen (een all-in formule voor internet, mobile en digitale tv) is opgelopen tot meer dan 150.000. De mobiele afdeling deed het minder goed.

“Ik weet zelf niet hoeveel ze betaald kregen”

Op een druk bijgewoonde persconferentie heeft Telenet-topman John Porter de heisa over de politieke adviesraad van het telecombedrijf weggewuifd. “Het is niet ongebruikelijk. Ik zag het in verschillende landen en sectoren.” Hoeveel kregen de politici betaald? “Ik zou het niet weten, alleen dat het niet veel was.”