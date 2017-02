ACV Meeuwen-Gruitrode viert trouwe leden

Meeuwen-Gruitrode - Meer dan 220 leden van ACV Meeuwen-Gruitrode waren aanwezig op de receptie in het Heem van Meeuwen.

De uitnodiging van ACV Meeuwen-Gruitrode viel duidelijk niet in dovemansoren, want meer dan 220 leden schreven zich in voor de receptie van hun syndicale organisatie. Ze werden uitgenodigd in het Heem van Meeuwen.

Eerste schepen Johan Bongaerts schetste het belang van het middenveld, en prees het bestuur voor de knappe organisatie van de feestviering. Hij benadrukte ook dat solidariteit een kernwoord moet blijven in onze maatschappij. Provinciaal ACV voorzitter Jean Vranken had het in zijn toespraak over het inmiddels goedgekeurde IPA, en wees op het belang van een sterke vakbond. Met bijna 3000 leden is ACV Meeuwen-Gruitrode fier om deel uit te maken van de grootste vakbond van het land.

Na een geslaagde receptie en bijhorende hapjes en drankjes kregen de trouwe leden hun ereteken overhandigd.

Op de foto zijn de leden te zien die meer dan 50 jaar lid zijn van het ACV.