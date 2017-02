Natuurvereniging Orchis organiseert 31ste plantenverkoop

Hoeselt - Dit jaar organiseert Natuurvereniging Orchis al voor de 31ste keer haar jaarlijkse verkoop van inheemse boompjes en struiken.

Het doel van de plantenverkoop is het stimuleren van het aanplanten van streekeigen plantensoorten die het natuurlijk evenwicht in de tuin vergroten. Een groot deel van de aangeboden soorten bomen en struiken werd gekweekt uit zaden van oude en authentieke planten in Vlaanderen. Ze voldoen dan ook aan de norm van het kwaliteitslabel 'Plant van Hier'. Planten hebben een positieve invloed op de luchtkwaliteit. Ze nemen verontreiniging en fijnstof op uit de lucht en helpen ook de verdere opwarming van de aarde mee beperken.

Orchis doet aan natuurbescherming op verschillende vlakken Zo beschermt en beheert de vereniging ongeveer 120 hectare natuurgebied gelegen in Lanaken, Bilzen, Riemst, Hoeselt, Zutendaal, Maaseik en Maasmechelen. Er worden jaarlijks heel wat natuureducatieve activiteiten en wandelingen georganiseerd voor volwassenen en kinderen. Hierbij is er een speciaal aanbod voor scholen en verenigingen. Een overzicht van onze begeleide wandelingen is te vinden op de website. Deelname is gratis.

Wie planten aankoopt steunt Orchis en de bescherming van de natuur in Limburg, maar versterkt ook de natuur in zijn plaatselijke omgeving. Er kunnen planten besteld worden tot 19 februari 2017. Dat kan rechtstreeks via de website van Orchis: www.orchisvzw.be of met een bestelformulier, af te halen op de Milieudienst.

De afhaling van de planten vindt plaats op zaterdag 18 maart tussen 9.00 uur en 11.00 uur aan het gemeentehuis, Dorpsstraat 17.

Voor meer inlichtingen over planten en overige afhaalpunten kan u terecht op de website: www.orchisvzw.be

of via tel.: 089/50 10 19, e-mail: patrickorchis@gmail.com