Politie waarschuwt voor nieuwe jongerentrend: “Lachgas inhaleren kan levensgevaarlijk zijn”

De jongste tijd krijgt de lokale politie Mechelen-Willebroek regelmatig meldingen over jongeren die slagroomgas inhaleren, in de volksmond ook wel lachgas genoemd. De politie wijst op het gezondheidsrisico bij het gebruik ervan. Het zorgt ook voor overlast.

“Distikstofmonoxyde is een verbinding van stikstof en zuurstof. Vroeger werd het in de medische sector gebruikt als narcosemiddel. Vandaag wordt het onder meer in de voedingsindustrie gebruikt, als gaspatronen voor slagroomspuiten. Het inhaleren van dit gas kan (levens)gevaarlijk zijn”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie.

Het korps krijgt de jongste weken opvallend veel meldingen binnen over jongeren die samenscholen om dit gas te gebruiken (inhaleren). Na gebruik laten zij de talloze lege flacons, veelal in woonbuurten, achter.

“Meldingen van slachtoffers met ernstige kwetsuren zijn er nog niet binnengekomen, toch wil ze waarschuwen voor de medische risico’s. Het snuiven van zulke producten is dikwijls een opstapje naar het gebruik van (soft)drugs. Daarbij komt dan nog het medisch gevaar en de overlast die het veelal met zich meebrengt. Al deze factoren met een prominente focus op de gezondheidsrisico’s nopen de ons ertoe te sensibiliseren en de jongeren aan te raden niet mee te gaan in deze trend”, legt hoofdinspecteur Van de Sande uit.