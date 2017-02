OPINIE. “Politici in bedrijven? Het juiste woord is:belangenconflict”

Brussel - “Politici worden door Telenet niet gevraagd voor hun bijzondere kennis van de telecomsector, wel omdat wetgeving zeer belangrijk is voor een telecombedrijf”, zegt econoom Geert Noels. “Dus eigenlijk heb je het hier over een mogelijk belangenconflict. In de privésector zijn daar regels voor: je moet dit melden aan de raad van bestuur.”

Hoe kijken mensen uit het bedrijfsleven eigenlijk aan tegen die bijklussende politici? Is het normaal dat die in allerlei bedrijven opduiken? En waarom zouden bedrijven hen inhuren? Kopen die hiermee goodwill? Voor Geert Noels is het in elk geval duidelijk waar het over gaat. “De juiste term is ‘mogelijke belangenvermenging’. Politici weten echt wel wat een belangenconflict is hoor, ze zouden daar voorzichtiger mee moeten omgaan. Telenet heeft trouwens ook verschillende politieke kleuren opgenomen in zijn adviesraad. Aan de ene kant is het niet verkeerd dat een bedrijf contacten heeft met de politiek, aan de andere kant is het toch wel heel erg opletten.”

Draaideurenpolitiek

Dat politici nog tijdens hun actieve carrière al in raden van bestuur of adviesraden zitten, is trouwens een typisch Belgisch fenomeen. “Dat zie je toch niet vaak in andere landen. En als dat daar uitlekt, is dat een groot schandaal. Ze reageren daar feller op dan hier. Meteen na een politieke carrière overstappen naar de privé, wordt ook niet zomaar aanvaard, dat noemen ze revolving doors, draaideurenpolitiek, zeg maar. Denk maar aan de hetze rond Europese mandatarissen (Neelie Kroes ging naar Uber, een bedrijf waar ze als commissaris over besliste en voorzitter Manuel Barroso naar Goldman Sachs, red).” Noels verwijst ook naar Europees parlementslid Guy Verhofstadt. “Die zetelt in Sofina, de holding van de familie Boël. Hij kreeg daar vorig jaar 143.000 euro voor.”

Eigen code

Moeten we dan hopen op de ethiek in de politiek? “Ethiek in de politiek (lacht)? Dat klinkt niet goed. De kiezer zal hier wel over oordelen. Ik vermoed dat er nu ook al deontologische codes zijn, maar duidelijk ook wel systemen om die te omzeilen. Sommige voorbeelden zijn zo flagrant dat de politici wel een deontologische code voor zichzelf blijken te hebben. Maar je kan ook niet alles in regels en wetten gieten.”

Is dat het allemaal wel waard om een politieke carrière te doen wankelen voor die bijverdiensten? “Misschien vinden politici die mandaten ook wel interessant voor hun cv. Maar je hebt ook mensen die bewust uit de politiek stappen om bestuursmandaten op te nemen. Paul De Keersmaeker (oud-CD&V’er) is zo iemand. Hij heeft dat trouwens goed gedaan.”

Politici die na hun politieke carrière in bedrijven zetelen, zijn er trouwens altijd wel geweest. Denk maar aan Jean-Luc Dehaene in Inbev en Luc Van den Bossche in Biac en in Optima.