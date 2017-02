Studie toont aan: ADHD bestaat écht

Hasselt - Een kind dat niet ­kan stilzitten of zich lastig gedraagt, krijgt al snel het ­label ADHD. Een modeverschijnsel, zeggen sommigen. Maar een grootschalige studie in het toonaangevende vakblad The Lancet maakt komaf met die vooroordelen.

“ADHD is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen.” Tot die conclusie komt een internationaal team van onderzoekers, na hersenscans bij 3.200 kinderen en volwassenen.

De ene helft had ADHD, de andere helft niet. Uit de scans blijkt dat specifieke ­delen van de hersenen kleiner zijn bij personen met ADHD. Het gaat om onderdelen met functies die gelinkt zijn aan het ‘probleemgedrag’ van ADHD’ers.

De verschillen in de hersenen zijn het grootst bij de kinderen. “De hersenen van kinderen met ADHD zijn pas later volgroeid”, zegt onderzoekster Martine Hoogman. “Het is dus een ontwikkelings­stoornis.”