COLUMN. "Ik weet uit ervaring dat ouder worden echt wel het mooiste verjaardagsgeschenk is"

Ik ben verjaard. Maandag. Een fijn maar uitermate rustig dagje thuis. Op Facebook is het heel wat drukker. Daar word ik overstelpt met wensen, zoenen en lieve emoticons. Zeker zeshonderd in totaal. Wow. Zalig toch, dat zoveel mensen aan mij denken.

In 2014 stuur ik nog mijn eigen vrolijke verjaardagsboodschap de wereld in, met dit Facebookbericht: “Meisjes van 40. De midlifecrisis is geweldig!” Ik heb weinig moeite met ouder worden. Veertig is het nieuwe dertig. We vieren het uitbundig, met vrienden, ongeremd plezier tot in de vroege uurtjes. Het leven is heerlijk. Oud genoeg om te weten wat ik wil en jong genoeg om ervoor te gaan. Een eigen zaak met David, dat is onze droom.

Tegen mijn volgende verjaardag zitten we volop in de verbouwingswerken. Voor een snelle toost spoelen we steengruis en cementstof van ons lijf. Wie bouwt weet het: niet alles vlot zoals gepland.

Als we tegen de zomer van 2015 onze zaak kunnen openen, loopt ook ons leven minder vlot dan gepland: borstkanker. Dat vertragingsmanoeuvre kan niet verhinderen dat we mijn 42ste verjaardag in onze eigen funky foodcorner vieren. Ook dat wordt geen uitgelaten braspartij, een maand na de borstamputatie. Het wordt een hartverwarmend onderonsje met vrienden.

Intussen zijn we weer een jaar verder. 43 nu. En weer herstellende, nu van de dubbele borstreconstructie een maand geleden. Een veel betere prognose dan vorig jaar. Maar ook dit jaar zit er nog geen onstuimig dansfeestje in. Gewoon doen waar je zin in hebt en wat je lichaam toelaat, is op zich al super.

Voor mij is elk moment een goed moment om te feesten. Ik zal dus nog veel feesten in mijn leven, met rimpeltjes. Die zijn er intussen ook. Rimpeltjes horen bij ouder worden. Daar hoor je mij ook niet over klagen. Ik weet intussen uit ervaring dat ouder worden echt wel het mooiste verjaardagsgeschenk is.