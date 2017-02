“Cybercriminelen breken zo draadloos netwerk binnen”

Bree - De lokale politie Noordoost-Limburg voert een onderzoek naar een verdachte wagen met Duitse nummerplaten die dinsdagmiddag in Bree voor een woning stond. Het dak van de Ford Focus was met tien kleine autoantennes uitgerust. Een van de inzittenden maakte foto’s van het huis in kwestie. Volgens de Federal Computer Crime Unit (FCCU) gaat het bijna zeker om een vorm van wardriving, waarbij criminelen vanuit hun wagen een draadloos netwerk binnendringen.

