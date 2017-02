Een derde meer doden in Limburg door griepepidemie

Hasselt -

In de eerste weken van dit jaar telden de Limburgse gemeenten al meer dan 1.200 overlijdens. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen zo’n 900 mensen stierven. In Hasselt werden er dit jaar al 263 sterfgevallen genoteerd, maar liefst honderd meer dan midden februari 2016. De opvallende oversterfte is volgens viroloog Marc Van Ranst te wijten aan de stevige griepepidemie die momenteel op haar hoogtepunt is.