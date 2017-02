Wat is er toch aan de hand met dit land? Niets, maar dan ook echt niets geraakt hier nog beslist. Voorbeelden? Laten we beginnen met de actualiteit. De Vlaamse regering gaat een tweede belangenconflict aanspannen tegen de strenge Brusselse geluidsnormen. Omdat Vlaanderen en Brussel het maar niet eens kunnen worden over een compromis. Het mogelijke gevolg is dat luchtvaartmaatschappijen Zaventem verlaten en er jobs verloren gaan.

Nog zo’n dossier ohne Ende is Uplace. De Vlaamse regering mag dan al een bouwvergunning hebben afgeleverd, Unizo gaat die aanvechten en omringende steden hebben aangekondigd dat ze naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen stappen om die bouwvergunning te vernietigen. De schrik voor dit totaalproject met ook een belangrijk commercieel centrum zit er dus dik in. Ondertussen heeft Docks Bruxsel, een gelijkaardig project dat ook langs de Brusselse ring ligt, al meer dan twee miljoen bezoekers gehad. Maar daar was amper protest tegen.

Wie dagelijks naar Antwerpen moet voor het werk, weet wat voor een ellende het is. Een auto met een platte band volstaat om van de sowieso al ellenlange files een langgerekt parkeerterrein te maken. De Oosterweelverbinding moest voor een oplossing zorgen. Maar na twintig jaar palaveren is er nog altijd geen schop in de grond gestoken en het ziet er niet naar uit dat het snel zal gebeuren omdat twee auditeurs van de Raad van State negatief adviseerden over het milieueffectenrapport.

Nu we toch bezig zijn over de aanleg van nieuwe wegen, kunnen we het hier uiteraard ook hebben over de Noord-Zuid. Dat dossier viert straks zijn vijftigste verjaardag. Maar de afwerking laat nog altijd op zich wachten. De Vlaamse regering heeft nu beslist om op een andere manier te werken, om niet langer zelf te beslissen maar de beslissing over te laten aan het Vlaams Parlement. Kwestie van de Raad van State buitenspel te zetten. We weten nu al dat het de tegenstanders van de Noord-Zuid niet zal beletten om andere juridische wegen te bewandelen en naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Trouwens, en dit terzijde, het Spartacusplan is ondertussen ook al zo’n 15 jaar oud.

En dan is er ook nog het Eurostadion. Als politieke hoofdstad van Europa heeft Brussel de ambitie om de openingswedstrijd van de EK 2020 in het nieuwe Eurostadion te organiseren. Maar de werken kunnen niet beginnen omdat de gemeente Grimbergen weigert om een gemeenteweg af te schaffen die er niet meer is en waar het stadion moet komen. Zoiets surrealistisch kan enkel in een surrealistisch land. België dus.