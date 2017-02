Fatale terugrit na studentenfuif: bestuurder reed 120 waar 70 is toegelaten

De wagen met studenten die in de nacht van maandag op dinsdag crashte in Sint-Katelijne-Waver reed 120 waar maar 70 kilometer per uur is toegestaan. De bestuurder verloor de controle over het stuur en ramde drie stilstaande voertuigen. Twee passagiers kwamen om het leven. De bestuurder was licht geïntoxiceerd.