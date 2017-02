“Reactie van tv-kijkend Vlaanderen was absurd”

Hasselt -

En daar is Julia weer in ‘Thuis’. Woensdagavond dook het personage plots weer op, maanden nadat ze op mysterieuze wijze van het scherm verdween. “Niet normaal hoe die verdwijning Vlaanderen in de ban hield”, zegt de Hasseltse actrice Myriam Bronzwaar (51). Wat er precies met Julia gebeurde tijdens haar maandenlange afwezigheid, werd gisteren nog niet duidelijk.