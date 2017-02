Last minute gedoopt vóór de communie

Hasselt -

In maart gedoopt worden, om in mei je communie te doen. Kinderen last minute laten dopen op de leeftijd van zes of zeven jaar is een opvallende tendens in Limburg. In 2011 werden er 99 Limburgertjes van het eerste studiejaar gedoopt. In 2015 waren dat er al 168. Oftewel: een stijging van bijna 70 procent in amper vijf jaar. “Voor Yelko (7) is het dit jaar twee keer feest”, zegt mama Ann Achten uit Eksel.