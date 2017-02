KRC Genk kan geschiedenis schrijven in Europa League

Zes wedstrijden in de voorronde, idem dito in de groepsfase. Een snelle rekensom maakt duidelijk dat Racing Genk donderdagavond in Giurgiu zijn dertiende (!) Europese opdracht van het seizoen afwerkt. Nu al een clubrecord. Maar daarmee is de Europese honger niet gestild. In het verleden waren Stuttgart (2013) en Anzhi (2014) in de zestiende finales het eindstation. Of ook dat record eraan gaat? Het houdt de Genkse delegatie niet echt bezig. Althans, dat beweert good old Bennard Kumordzi: “We moeten gewoon ons ding doen en niet bezig zijn met de geschiedenis.”