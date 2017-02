Hanen mogen blijven zingen in Wintershoven

Kortessem -

De hanen in café Welkom in Wintershoven mogen blijven zingen. Dat heeft de vrederechter van Borgloon beslist. De liefhebbers van deze Vlaamse folklore en buurman Paul Van Cann (62) liggen al enkele jaren met elkaar overhoop door de geluidshinder die erbij komt kijken. De hanen mogen nog kraaien, zij het enkel op zondagvoormiddag of tijdens twee weekavonden, maar dan indoor. Op een overtreding staat 250 euro boete. Eenzelfde dwangsom is er voor Van Cann vastgelegd als hij het hanenzingen weer verstoort.