IJslandse hartkliniek van Brugada is mogelijk lege doos

Hasselt -

Woensdag heeft de openbare aanklager in de correctionele rechtbank van Hasselt een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 100 euro geëist voor H.M. (61) uit Eindhoven voor een valse factuur van 15.000 euro. Opvallend is dat de Nederlander ook de drijvende kracht is achter de hartkliniek van professor Pedro Brugada in IJsland. Dat “project van 400 miljoen euro” werd vorig jaar met veel bombarie voorgesteld, maar blijkt vandaag een lege doos te zijn. “We willen de goede naam van professor Brugada dan ook zo snel mogelijk van dit project loskoppelen”, aldus zijn adviseur Christian Deprez die zegt verrast te zijn door het strafverleden van de Nederlandse investeerder.