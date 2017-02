“Seksstad? Ik zou eerder feeststad zeggen”

Overpelt -

Pattaya, de feestplek bij uitstek in Thailand, is gelegen aan een wondermooie baai. Hier in Europa kennen we de stad vooral als een Disneyland voor sekstoeristen. Het is daar dat de 53-jarige André Umé samen met May, zijn Thaise vriendin, een guesthouse met restaurant en kamers runt. Toen het in 1991 fout liep met zijn toenmalig lief, liet Umé Overpelt voor wat het was. In Pattaya bouwde hij een nieuw leven op. “Hier is het elke dag party”, lacht André.