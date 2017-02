‘Thuis’-kijker krijgt eindelijk meer duidelijkheid over wat er met Julia gebeurd is

Waar is Julia en wat is er met haar gebeurd? Met die vragen worstelden de kijkers van ‘Thuis’ al enkele maanden. Maar woensdagavond kregen ze eindelijk wat meer duidelijkheid.

Julia verdween op 18 november 2016. De politie was met man en macht naar haar op zoek. Maar hoe langer het onderzoek liep, hoe meer aanwijzingen er waren naar een verdacht overlijden. Waldek was verdachte nummer één en werd onmiddellijk opgepakt. Ondanks de zware bewijslast tegen hem bleef hij zijn onschuld uitschreeuwen.

Maar dan doken er bewakingsbeelden op waarop Dieter Julia meende te herkennen. Was het een zoveelste valse spoor of leefde Julia echt nog?

Woensdagavond werd duidelijk dat Dieter wel degelijk gelijk had. Tijdens een wandeling met Bob zag ook Luc Julia lopen. En niet veel later daagde ze op bij Paulien. Maar van haar dochter kreeg ze niet direct het warme welkom dat ze verwacht had.

Zal Julia nu eindelijk vertellen wat er gebeurd is en waar ze zo lang geweest is?