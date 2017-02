Stijn Stijnen acht maanden geschorst

Hasselt - Het Sportcomité van de KBVB sprak een schorsing van twee maanden uit voor Sporting Hasselt-trainer Stijn Stijnen. De voorwaardelijke straf van zes maanden die Stijnen nog meedroeg van een eerdere schorsing werd bovendien omgezet in een effectieve straf. Stijnen zal dus in totaal acht maanden uit de neutrale zone moeten blijven. Zijn broer Steven Stijnen kreeg een schorsing tot 31 maart. De club moet een boete van 300 euro betalen.

De gebroeders Stijnen moesten zich woensdagnamiddag samen met hun club Sporting Hasselt gaan verantwoorden voor de tumultueuze slotfase van de wedstrijd ASV Geel – Sporting Hasselt op zaterdag 28 januari. De thuisploeg kreeg diep in blessuretijd nog een omstreden strafschop die uiteindelijk de 2-1-winst opleverde. Eerder in de wedstrijd had Geel al een penalty gekregen – die werd omgezet - en werd er een Hasselts doelpunt afgekeurd. Dit alles zorgde ervoor dat de poppen stevig aan het dansen gingen. De scheidsrechter maakte dan ook een zwaar rapport op. Volgende zaken werden Stijn Stijnen ten laste gelegd: het betreden van het terrein zonder toestemming, het beledigen en intimideren van het scheidsrechterstrio, een trap tegen de deur van de kleedkamer van de scheidsrechters en een poging die deur te forceren.

Politiebeelden

De raadsman van Sporting Hasselt haalde politiebeelden aan die de verklaringen van de scheidsrechter moesten tegenspreken. “Na het zien van die beelden konden wij enkel vaststellen dat het verslag dat de scheidsrechter indiende voor een belangrijk deel niet overeenstemt met de realiteit. Daarom vroegen wij aan het Sportcomité om geen rekening te houden met het rapport dat de ref opstelde en de beelden als enige geldige bewijslast in overweging te nemen. Wij ontkennen ook helemaal niet dat zowel Stijn als Steven Stijnen het veld hebben betreden. Dat is duidelijk te zien op de beelden. Maar wij willen wel dat alles in de juiste context en binnen de correcte proportie wordt weergegeven. Dat is niet het geval. De scheidsrechter blies alles serieus op. Dat is volgens ons niet correct.”

Stijn Stijnen (midden) en zijn broer Steven (rechts) waren woensdag aanwezig op de zitting. Foto: Karel Hemerijckx

Het arbitrale trio, dat net als de gebroeders Stijnen op de zitting aanwezig was, bleef bij zijn eerdere verklaringen. De raadsman van de club haalde ook nog een mail van de lokale politie, die de supporters van Hasselt begeleidt op verplaatsing, tevoorschijn. Die verklaarde dat zij vrij snel na het tumult in de catacomben aankwamen en dat alles daar toen rustig was.

De procureur eiste echter acht maanden schorsing voor Stijn Stijnen, die dan samen met zijn voorwaardelijke straf zouden oplopen tot 14 maanden. Ook werd een boete van 500 euro geëist. Zijn broer Steven zou vier maanden uit de neutrale zone moeten blijven en een boete van 400 euro moeten betalen. De club werd tenslotte 300 euro boete gevraagd.

Na de pleidooien, die anderhalf uur duurden, nam de rechter zijn vonnis in beraad en sprak dus niet meteen een oordeel uit. Dat volgde op het einde van de zittingsdag. De rechter was uiteindelijk milder in zijn oordeel dan de eis van de procureur. Stijn Stijnen kreeg een schorsing van twee maanden. Omdat de voorwaardelijke straf van zes maanden die Stijnen nog meedroeg van een eerdere schorsing werd omgezet in een effectieve straf, zal hij in totaal acht maanden uit de neutrale zone moeten blijven. Steven Stijnen kreeg een schorsing tot 31 maart en een boete van 200 euro. De schorsingen gaan meteen in. Beiden zullen dus zaterdag niet op de bank mogen zitten. De club kreeg een boete van 300 euro.

Zowel de club als de procureur van de voetbalbond kunnen nog in beroep gaan tegen deze straffen. Of ze dat ook effectief gaan doen, werd nog niet bekendgemaakt.

Bekijk hier de beelden van een furieuze Stijnen tijdens het duel tegen Geel: