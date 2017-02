De eerste relatie sneuvelt op 'Temptation Island'

Ah de liefde. Ze kan mooi zijn, maar ook hard, zeker wanneer koppels strategisch gekozen videobeelden te zien krijgen van hun wederhelften die zich amuseren met drank en vrijgezellen. Het eerste kampvuur in 'Temptation Island' is een feit en vooral Lize en Jolien hebben het moeilijk met wat ze te zien krijgen. Al zit Lize met haar hoofd niet meer alleen bij haar 'Jeffie'.

Opgelet, Spoiler Alert. lees niet verder als je de derde aflevering van 'Temptation Island' nog wil bekijken.

Dag vier op 'Temptation Island' en zowel de mannen als de vrouwen voelen zich fysiek eenzaam. Er wordt hardop over seks gefantaseerd op beide eilanden - seks met hun eigen lief, dat wel. Maar de opspelende libido's worden volledig overschaduwd door zenuwen over wat ze die avond te zien zullen krijgen op de kampvuurbeelden. Vooral Herbert heeft het moeilijk: hoewel Jolien al vier dagen alleen maar over hem praat, haalt hij zich toch vanalles in zijn hoofd. Als hij foute dingen te zien krijgt, wil hij zichzelf weer vrijgezel verklaren.

Met die beelden van Herbert blijkt het wel mee te vallen. Hij ziet zijn Jolien die vrijgezellen Levi en Dylan 'wel mooie mannen' noemt met het enthousiasme van een vegetariër die een berg ribbetjes voorgeschoteld krijgt. Jolien barst op haar beurt in tranen uit wanneer ze Herbert hoort zeggen dat hij en verleidster Saartje "bij elkaar passen" en dat er "een klik" is. "Ik ben zo bang om hem kwijt te geraken", snikt ze in de auto. Als er ooit een meisje te teer was voor 'Temptation', dan moet het wel Jolien zijn.

Merijn, die zich ondertussen ontpopt heeft tot 'de stresskip van Temptation', is opgelucht wanneer hij enkel onschuldige beelden van zijn Lisa te zien krijgt. En ook Lisa is blij met de beelden waarop Merijn de verleidsters van zich afduwt. Rosanna De Stoere laat zich niet uit haar lood slaan door beelden waarop Niels wat met verleidster Bo dolt in haar slaapkamer. Al moet Niels wel even slikken wanneer hij zijn grote bedreiging, 'King Kong' Alex, hoort beweren dat hij Rosanna in Nederland mee zal uit nemen voor een etentje. Dat het etentje enkel zou doorgaan wanneer Niels zich niet zou gedragen en Rosanna weer vrijgezel zou zijn, werd door de makers netjes weggeknipt en Niels trapt er met open ogen in. Eenmaal terug in het resort is hij razend en wil hij door iedereen met rust gelaten worden.

Jefferson, die leidt uit zijn beelden af dat Ken wel eens de grootste verleiding zou kunnen worden. En terecht, want de immer relativerende Lize, die er zelfs geen graten in zag dat haar Jeffie close met verleidster Danyla danste op de date, neemt een heel drastische beslissing. De beelden van de eerste avond, waarop verleidster Parastoo zich kronkelend op Jefferson smijt, zijn er voor haar te veel aan. "Ik ben er klaar mee", beslist ze, en ze zoekt troost bij Ken. Die neemt zijn gitaar, speelt een liedje en ziet dat het goed is. "Ik was een kwartier triest en daarna was het voorbij", zegt Lize. Let op onze woorden: Jeffie kan inpakken.