Beloftevolle Cleppe krijgt een profcontract bij Telenet Fidea-Lions

De beloftevolle Nicolas Cleppe maakt volgend seizoen de oversteek van de beloften naar de profs in het veldrijden. Zijn ploeg Telenet Fidea-Lions maakte woensdag bekend dat hij een profcontract tekende. “Nicolas is enorm gemotiveerd. Met zijn ingesteldheid stuwt hij de hele groep vooruit”, aldus teammanager Sven Nys. Intussen wacht Tom Meeusen nog steeds over duidelijkheid over zijn contract.

De 21-jarige Cleppe uit Ingelmunster heeft er een sterk seizoen op zitten bij de beloften, met onder meer zilver op het BK in Oostende, een tweede plaats in de eindstand van de DVV Verzekeringen Trofee en een derde plaats in de Superprestige.