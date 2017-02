Waarom wemelt het op Facebook van de paarse duiven?

In comments en posts op Facebook is het gebruik van de ‘trash dove’-meme in de mode. De paarse, spastisch bewegende duif heeft haar populariteit te danken aan Thailand, dat een eigen symboliek aan het beestje verbindt.

Ze bewegen onnatuurlijk en onophoudelijk met hun nek van voor naar achter en slingeren zich zo een weg doorheen uw Facebooktijdlijn : de paarse duiven van animator Syd Weiler zijn niet meer weg te slaan van de socialenetwerksite. Toch is de trash dove geen nieuwigheid: de meme werd vorige zomer al ontwikkeld.

Toen de meme gratis beschikbaar werd gesteld op Facebook op 31 januari, werd Thailand zowat gek. Iedereen begon de meme in comments en posts te gebruiken, waardoor de paarse duif in geen tijd viraal ging.

Een mogelijke verklaring, volgens de Thaise media, is dat het Thaise woord voor vogel ‘nok’ is. Nok wordt echter ook gebruikt voor wanhopige vrijgezellen of mensen die te maken krijgen met onbeantwoorde liefde. (En daardoor een beetje gek worden.)