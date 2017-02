Reconstructie van een van de meest gedurfde en mysterieuze moorden uit de recente geschiedenis

Het lijkt op een perfect uitgewerkte en uitgevoerde huurmoord, en het leest als een thriller: de dood van de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begin deze week. Nog maar net gebeurd, maar nu al een van de meest gedurfde moorden uit de recente Aziatische geschiedenis. Zit Kim Jong-un erachter? Of is er iets anders aan de hand?

Kim Jong-nam in 1975 Foto: AFP

WIE IS KIM JONG-NAM? De 45-jarige Kim Jong-nam was de oudste zoon van voormalig Noord-Koreaans leider Kim Jong-il en diens toenmalige echtgenote Song Hye-Rim. Hij werd geboren op 10 mei 1971 in de hoofdstad Pyongyang. Hij studeerde aan de universiteiten van Japan en Zwitserland. Hij is ook de halfbroer van Kim Jong-un, de huidige leider van Noord-Korea.

WAT IS ER NET GEBEURD? Kim Jong-nam, de oudste zoon van Kim Jong-il en halfbroer van de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un, werd begin deze week aangevallen door twee vrouwen met giftige naalden op de luchthaven van Kuala Lumpur in Maleisië. Hij zou daar het vliegtuig nemen richting Macao. Na de aanval ging de Noord-Koreaan naar de receptie en vertelde hij over het incident. Hij zei dat iemand in de vertrekhal zijn gezicht langs achter had vastgenomen en dat er een vloeistof op hem was gegooid. Hij vroeg om hulp, omdat hij hoofdpijn begon te krijgen en het gevoel had dat hij zou flauwvallen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg.

Foto: EPA

WAAROM? Kim Jong-nam werd lange tijd beschouwd als een van de mogelijke opvolgers van zijn vader, maar in 2001 kwam hij in diskrediet. Toen had hij geprobeerd om met een vals Dominicaans paspoort Japan binnen te geraken, om daar, naar eigen zeggen, Disneyland te bezoeken. Sindsdien leefde hij in semi-ballingschap in het Chinese Macao. Tijdens zijn ballingschap liet hij zich meerdere keren negatief uit over de politiek in Noord-Korea. Bovendien was hij een fervent gokker en ‘een playboy met overgewicht’. “Hij bracht Noord-Korea zo tot schaamte”, zo klinkt het.

Kim Jong-nam in 2007 Foto: AFP

Kim Jong-nam werd niet echt beschouwd als een bedreiging voor de stabiliteit van Noord-Korea, maar waarom zou Kim Jong-un zich door al die logistieke problemen worstelen voor de enscenering van een risicovolle moord van een bloedverwant op buitenlandse bodem? “Omdat hij paranoia is over zijn vervreemde halfbroer. Hij is mentaal instabiel”, verklaart de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst.

WAAROM NU? De voorbije jaren werden er al meerdere pogingen ondernomen om Kim Jong-nam te vermoorden. Dat zegt de directeur van het Zuid-Koreaanse inlichtingenagentschap. Al die keren is het mislukt, nu is het dus wél gelukt. Volgens sommigen zou Kim Jong-un woedend zijn geworden nadat een Zuid-Koreaanse krant, de grote vijand van Noord-Korea, vorige week meldde dat Kim Jong-nam geprobeerd had om in 2012 over te lopen naar het zuiden.

WAAROM IN DE LUCHTHAVEN VAN MALEISIË? Het lijkt eenvoudiger om iemand te vermoorden op een plaats waar minder volk passeert dan de luchthaven van miljoenenstad Kuala Lumpur in Maleisië.

De luchthaven in Maleisië Foto: AP

Een mogelijke verklaring voor die locatie ligt in het feit dat Kim Jong-nam vermoorden in zijn nieuwe thuisbasis Macao in China nóg moeilijker zou geweest zijn. China neemt namelijk al lange tijd de halfbroer van Kim Jong-un in bescherming. Peking zag in hem de nieuwe potentiële leider van Noord-Korea moest het regime van Kim Jong-un instorten. In China en Macao werd Kim Jong-nam dus veel strenger beveiligd dan in Maleisië. Mogelijk zag Noord-Korea nu z’n kans, nu Kim Jong-nam voor even niet in China was.

WIE WAREN DE MYSTERIEUZE VROUWEN? Volgens het Zuid-Koreaanse spionageagentschap waren de twee vrouwen geheime agenten van Noord-Korea. Meteen na de aanval vluchtten ze weg. Volgens bronnen binnen de Japanse overheid, zijn de vrouwen nu mogelijk dood, omdat ze anders zouden kunnen verraden wie de opdracht gaf voor de huurmoord. Maar niets daarvan is bevestigd.

Kim Jong-nam Foto: AP

In Kuala Lumpur werd intussen wel een vrouw opgepakt met een Vietnamees paspoort, maar of het een van de daders is, is nog niet duidelijk.

WAT NU? Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de dood van Kim Jong-nam, maar dat is niet zo ongewoon. Bovendien wordt in het land meestal enkel gecommuniceerd over zaken die de Kim-familie in een positief daglicht stellen.

Mogelijk gaat China nog reageren, aangezien met de dood van Kim Jong-nam een belangrijk Noord-Koreaans contact voor de Chinezen is weggevallen.

En het is nog maar de vraag wat Amerikaans president Donald Trump gaat doen. Zuid-Koreaanse analisten vermoeden dat de huurmoord Amerika ervan kan overtuigen om Noord-Korea op de lijst te zetten met landen die het terrorisme steunen, waardoor het land nog meer geïsoleerd zal raken.