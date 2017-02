”We zwemmen meer dan ooit in een chaos van halve waarheden en leugens”

Normaal zeggen en doen mensen wat er van hen in een bepaalde situatie wordt verwacht. Niet wat er leeft in hun hart of onder hun schedel. Wat betekent dat ze niet te ver buiten de lijnen kleuren. We zijn de laatste decennia echter een tikkel cynisch geworden door de bereidheid van leiders, bedrijven en organisaties om de waarheid te spreken. Dankzij het goede werk van ‘waakhond’ de media.

Maar de afgelopen weken dreigt ons cynisme over te hellen naar sarcasme. En dan heb ik het onder andere over de volgende, lukraak gekozen uitspraken. 1: “De mens is niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.” 2: “Het was een Marokkaan die verschillende mensen vermoordde in een moskee in Quebec.” 3: “Suiker is niet ongezond, in tegenstelling tot wat algemeen wordt beweerd.” En 4: “Nog nooit woonden zoveel Amerikanen de inauguratie bij van een president als die van Donald Trump.”

Alternatieve feiten en post-waarheden worden deze beweringen genoemd, waarmee bedoeld wordt dat het gewoon leugens zijn. We hebben geen nieuwe concepten en termen nodig om te verduidelijken dat we meer dan ooit zwemmen in een chaos van halve waarheden en leugens. Erger nog: waarheden worden voortdurend afgedaan als leugens, ze worden gebombardeerd met twijfel en niet weinig mensen slikken ook dat als zoete koek.

In de nieuwsvortex waarin we dagelijks op zoek moeten naar waarheid, hebben de klassieke media het niet gemakkelijk om het kopje boven water te houden. Werd nieuws vroeger dagelijks opgefrist, en tot nog niet zo lang geleden drie keer per dag, dan moet het nu permanent geüpdatet worden. De nieuwssluizen zijn volledig opengezet. Dat vergt meer journalisten, terwijl het omgekeerde gebeurt. De media Zeitgeist kan bovendien veel gemakkelijker gemanipuleerd worden. Het nieuws wordt niet zelden gemaakt door pr-mensen en marketeers die de publieke perceptie willen veranderen. Door ex-journalisten die aan de andere kant zijn gaan staan en weten welk lokaas het makkelijkst geslikt wordt op welke redactie. Of het wordt gekopieerd of vertaald, wat betekent dat fact-checken vaak achterwege wordt gelaten. Dat maakt de verantwoordelijkheid van een journalist immens. Bovenal moeten journalisten doordrongen zijn van de wetenschap dat ze altijd moeten werken met halve waarheden. Die filteren, houdt de democratie staande. Meer dan ooit moet de journalist een genadeloze poortwachter zijn, veel meer dan de BV of het product dat het mediabedrijf van hem wil maken. Dat verkoopt aanvankelijk wat beter, maar het geeft een vrijgeleide aan manipulatie. En dat is wat we nu elke dag voelen. Ons vertrouwen in de waarheid kalft snel af.