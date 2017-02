TIPS. Zo kan u uw communie- of lentefeest betaalbaar houden

Hasselt - 250 euro voor de outfit van het kind, 400 euro om de rest van het gezin in het nieuw te steken. Het feest zelf, van eten en drinken tot locatie: gemiddeld 1.000 euro. En dan heb je nog geen foto’s, communieprentjes en cadeaus. Uit eerder onderzoek blijkt dat een Vlaams gezin gemiddeld 2.000 euro uitgeeft aan een communie- of lentefeest. “Een communie- of lentefeest is een statussymbool geworden. Alles moet het mooiste en het sjiekste zijn”, zegt bugdetcoach Sara Van Wesenbeeck. “Toch kan je ook een heel prettig feest organiseren, zonder belachelijk veel geld uit te geven.”

