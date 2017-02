"Moedige politici zijn niet dik gezaaid"

Brussel -

“Nu kan het even niet. Maar na de verkiezingen in Frankrijk en in Duitsland hoop ik dat die twee landen opnieuw de leiding nemen en de Europese Unie uit de huidige impasse halen met gedurfde voorstellen.” Dat zegt Herman Van Rompuy, de eerste Europese president, die daarbij denkt aan een Europa met een militaire dimensie dat vooroploopt in de strijd tegen de klimaatopwarming, de eurozone verdiept en in staat is om handelsakkoorden te sluiten. “Ik weet het, het staat haaks op de tijdgeest. Maar geen enkel land kan de huidige problemen nog alleen aan.”