Jaar cel voor diefstal 13 ladders bij Gamma Overpelt

Overpelt - Een 50-jarige Nederlander heeft dinsdag van de Hasseltse strafrechter een ticket gekregen voor een jaar cel na een diefstal op 9 november 2015 in Overpelt. Getuigen zagen had de dader en een kompaan 13 ladders in een aanhangwagen aan het inladen waren bij de Gamma en haalden de politie erbij.

“Ik was dronken en wist niets meer,” luidde zijn verklaring. De rechter hechtte er geen geloof aan omdat de agenten geen uiterlijke tekenen van dronkenschap of een alcoholgeur konden waarnemen.

Daarnaast is hij schuldig bevonden aan het bezit van speed, twee knipmessen en aan bendevorming. Wie zijn kompaan was, wist hij niet te vertellen. “Op café in Lommel heeft een vreemde me gevraagd om mee te gaan.”

Naast het jaar cel kreeg de man ook de rekening van ruim 700 euro voor de proceskosten gepresenteerd.