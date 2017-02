Reuter gaat er ook in dubbelspel Cherbourg in de eerste ronde uit

Yannik Reuter heeft zich dinsdagavond, aan de zijde van de Duitser Jeremy Jahn, niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (de kwartfinales) van het dubbelspel op het Challengertoernooi van Cherbourg (hardcourt/43.000 euro).

Reuter en Jahn gingen na 52 minuten in twee sets (6-1 en 7-5) onderuit tegen het Franse duo Matteo Martineau en Maxence Broville.

Maandag verloor Reuter ook al zijn eerste ronde in het enkelspel in Cherbourg. In het dubbelspel plaatste Joran Vliegen zich dinsdag wel voor de tweede ronde.