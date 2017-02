Is dit de domste vrijgezel ooit?

De 24-jarige Steven Laverty was van plan om het nakende huwelijk van zijn neef James goed te vieren. Ze gingen drie dagen op vrijgezellenfeest, waarin de drank meer dan rijkelijk vloeide. Toen hij terug kwam van het weekend in Spanje, kwam hij thuis met een heel bizar souvenir. “Ik vrees dat dit me iets minder goed in de markt gaat doen liggen bij de dames”, zegt de jonge Ier over zijn nieuwe tattoo.

“We zijn eigenlijk niet meer gestopt met drinken vanaf het moment dat we af het vliegtuig stapten in Benidorm”, vertelt de man. Toen zijn 14 vrienden op weg waren naar het strand, ging Steven stomdronken op zoek naar iets anders. “Ik dacht, foert, ik doe gewoon mijn eigen goesting.”

De dronken man was niet te stoppen en stapte hij binnen bij een tatoeëerder. “Ik wil nog een tattoo, zou hij geroepen hebben.” Steven koos er eentje uit, maar hij had maar 22 euro bij, en nam genoegen met een ander onderwerp. Hij besloot om een zin te laten zetten, op zijn oogleden. Daar staat nu voor iedereen te lezen “Whata Boutye”, een typisch Ierse uitdrukking voor “Hoe gaat het ermee?”.

“Het is allemaal een beetje wazig nu”, zegt de 24-jarige man. “Ik weet nog wel dat ik buitenging, naar beneden keek en hoopte dat niemand mij zou herkennen. Stel u voor dat ze me zien met deze tattoo...” Spijt komt in dit geval te laat, want de inkt is permanent. De man is voorlopig nog niet terug aan het werk als telefonist. “De hele stad weet er al van. Eender wie het ziet, begint gewoon te lachen.”

“Ik weet niet zeker of ik nu nog naar vrouwen toe durf stappen. Wat moeten ze wel niet van mij denken”, zegt de man. Het ergste vindt hij het voor zijn eenjarige zoon Tommy. “Ik wil niet dat hij opgroeit en van me denkt dat ik een idioot ben...”