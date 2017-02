Kritiek op Trump om veiligheidsblunder na Noord-Koreaanse rakettest

In de VS klinkt kritiek op de onbezonnen veiligheidsprocedures van president Trump na de rakettest van Noord-Korea afgelopen zaterdag. Tijdens die schending van de VN-resolutie verbleef Trump met de Japanse premier Shinzo Abe in zijn privéclub Mar-a-Lago in Florida, omringd door gasten. Daarbij werd alles behalve zorgvuldig omgesprongen met de veiligheidsvoorschriften.

Op foto’s die gasten publiceerden, is te zien hoe medewerkers van het Witte Huis mogelijk vertrouwelijke documenten aan de dinertafel belichten met een GSM. Op andere foto’s telefoneert president Trump in de nabijheid van enkele clubleden. Maar vooral het Facebookbericht waarbij een rijke zakenman poseert met de legerofficier die de nucleaire code zou dragen, lokt kritiek uit. Dat bericht werd later verborgen op de sociale netwerksite, maar Amerikaanse kranten hadden de foto al gepubliceerd, doorgaans met het gezicht van de officier onherkenbaar gemaakt.

“Er is geen enkel excuus om een internationale crisis te behandelen temidden van een countryclub, alsof het een soort show is”, reageert Democratisch partijleider Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden op Twitter.

“Hoeveel nieuwe leden van Mar-a-Lago werken voor buitenlandse inlichtingendiensten?”, vraagt Chelsea, dochter van voormalig presidentskandidate Hillary Clinton, zich af. Evenementenclub Mar-a-Lago is onderdeel van het zakenimperium van Donald Trump. De prijs voor lidmaatschap van het exclusieve gezelschap werd verdubbeld nadat Trump verkozen werd tot 200.000 dollar, een slordige 188.000 euro per jaar.