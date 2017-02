OVERZICHT. Op deze plaatsen in Limburg sloegen homejackers afgelopen winter toe

In Bocholt werd maandagochtend een bejaard koppel gewelddadig overvallen in hun woning. Vrijdag werd een 78-jarige vrouw in Zutendaal het slachtoffer van een gelijkaardige overval. Het aantal ‘home invasions’ - gewelddadige diefstallen in private woningen - lijkt deze winter toe te nemen in Limburg. Slachtoffers zijn vaak senioren. De omvang van de buit is niet altijd erg groot, maar de menselijke schade is dat doorgaans wel.