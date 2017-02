Politie doet huiszoekingen bij goede doelen in grensstreek

De Nederlandse politie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) doorzoeken locaties in Nederlands-Limburg in het kader van een witwasonderzoek. Het gaat onder meer om de stichting Baby Care, die ook in Genk actief was en gelinkt wordt aan jihadsympathisanten.

“De doorzoekingen die momenteel worden uitgevoerd, vinden plaats in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Heerlen en Stein. Het merendeel van de locaties betreft woningen. Daarnaast worden enkele bedrijfspanden, een loods en een gebedshuis doorzocht. Het onderzoek richt zich volledig op de geldstromen van de betrokken stichtingen”, laat het openbaar ministerie weten. “De betrokken stichtingen zijn Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care.” Het onderzoek werd gestart in 2015.

Baby Care is ook in ons land niet onbekend. In oktober 2013 hield de stichting een benefietdag in Casa Papa Giovanni Genk. De bedoeling was om geld in te zamelen voor vluchtelingen in Turkije en Myanmar en armoedebestrijding in Marokko. Maar Baby Care werd ook gelinkt aan Fukura, een Turkse organisatie waarvan verschillende leden via sociale media hun steun betuigd hadden aan IS. De naam van de stichting dook op in een onderzoeksdossier van de krant NRC Handelsblad over hulporganisaties die als dekmantel dienen om financiële steun te leveren aan extreme moslimorganisaties. Ook de Al-Houda-moskee wordt momenteel doorzocht.